Xiaomi выпустила потолочные светильники lamp Pro от $76

Xiaomi выпустила потолочный светильник под названием Mijia Smart ceiling lamp Pro. Новинка представлена в двух формах: геометричной и круглой.

Круглая версия позиционируется как светильник для спальни. Он обладает максимальной мощностью в 55 Вт и световым потоком 3700 лм. Есть еще режим ночного освещения, его поток достигает до 55 лм. Стоимость этой версии составляет $76.

Второй, прямоугольный светильник Mijia Smart Pro предлагается для использования в гостиной. У него максимальная мощность составляет 140 Вт, световой поток достигает 10000 лм. Производитель обещает хорошее освещение для комнаты до 50 кв.м. Его стоимость — $151.

Также светильник для гостиной поддерживает настройку цветовой температуры от 2700K до 6000K.

Обе новинки получили управление через фирменное приложение для умного дома от Xiaomi. Светильники можно связать с экосистемой Xiaomi smart, группировать, а также подключать к умным дверным замкам Xiaomi. Например, чтобы они загорались, когда человек возвращается домой и открывает дверь.

Пока что потолочные светильники Mijia Smart ceiling lamp Pro доступны для предзаказа на китайской интернет-площадке JD.

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