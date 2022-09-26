Xiaomi выпустила стиральную машину с цветной сенсорной панелью за $365

Сегодня Xiaomi выпустила миниатюрную стиральную машинку на 3 кг, про нее можно почитать тут. Параллельно в продажу в Китае поступила другая стиральная и сушильная машина с длинным названием Xiaomi Mijia Drying and Washing All-in-One Machine Color Screen Smart 10kg.

Производитель говорил о цене на старте в $420, но оказалось, что новинку можно будет купить дешевле — за $365.

Немного про само устройство. У машинки цветной экран, который схож с интерфейсом смартфона. Он наклонен вверх под углом 32°, поэтому выставлять режимы будет удобнее. Есть поддержка голосового управления и фирменного приложения для умного дома Mijia. В последствие, машинку можно будет обновлять «по воздуху».

Также устройство умеет автоматически определять вес загруженной одежды и интеллектуально рассчитывать количество стирального порошка.

В Xiaomi Mijia Drying and Washing All-in-One Machine Color Screen Smart 10kg используется принцип магнитной левитации. Благодаря этому барабан вращается с минимальным трением, а максимальный шум при отжиме достигает до 50 дБ. Также производитель обещает высокотемпературное удаление клещей до 100% и вирусов (грипп А HIN1) до 99,999%.

Сейчас заказать Xiaomi Mijia Drying and Washing All-in-One Machine Color Screen Smart 10kg можно только на китайской площадке JD за 2599 юаней (около $365) .

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