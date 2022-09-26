Xiaomi выпустила миниатюрную стиральную машинку за $97

Xiaomi выпустила компактную стиральную машину Xiaomi Mijia 3kg. Ее цена стартует всего с $97.

Максимально новинка рассчитана на 3 кг белья. Площадь стиральной машины составляет 0,18 квадратных метров, ее размер — 412 х 422 х 730 мм.

Производитель приводит немного странную статистику по вещам. Например, машинка может за один раз постирать 12 предметов детской одежды/12 футболок/8 взрослых рубашек. Не все эти вещи одновременно, а, именно, такое количество таких предметов.

У устройства много режимов и программ стирки, есть 15-минутная экспресс-стирка, ворсовый фильтр и поддержка самоочистки бака. Также, сообщается, что Xiaomi Mijia убивает до 100% клещей.

Вес стиральной машинки составляет 19 кг, максимальный угол открытия и закрытия верхней крышки — 93°. Устройство относится к третьему классу энергоэффективности, потребляет 0,043 кВт•ч и 57 литров воды за один цикл.

На данный момент новинка доступна только на китайской площадке Xiaomiyoupin. Этот магазин представлен на AliExpress, поэтому позже стиральная машинка может появиться там.

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