Xiaomi выпустила беспроводную автомойку в форме пистолета

Дочерняя компания Xiaomi представила беспроводную автомойку в форме пистолета под названием MIJIA Wireless Car Washing Machine.

На выбор пользователя предусмотрено пять режимов работы. Например, можно использовать мыльную пену и при помощи кнопки переключиться на подачу воды под давлением 2,4 МПа. Подключение к источнику воды происходит через специальный вход для подсоединения шланга.

Вес устройства составляет 1,3 кг, а съёмный аккумулятор на 2000 мАч позволяет проработать на одном заряде около 90 минут. Дальнейшая подзарядка происходит при помощи порта USB-C.

Стоимость MIJIA Wireless Car Washing Machine в Китае составляет 499 юаней (~4 400 рублей). О появлении устройства в других странах не сообщается.

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