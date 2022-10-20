Xiaomi запускает продажи настольной лампы Mijia 1S Yaoye Black за $28

Xiaomi сегодня вечером запускает продажи настольной лампы Xiaomi Mijia 1S Yaoye Black в Китае. Стоимость новинки начинается от $28. Купить ее можно пока только на китайской площадке JD.

Новая версия практически не отличается от выпущенной ранее лампы Mijia 1S, только та выпускалась в белом цвете, а эта — в черном.

Покрытие Xiaomi Mijia 1S Yaoye Black получило 5 слоев обработки от воздействия УФ-излучения. Также производитель сообщает, что на этот материал меньше налипают отпечатки. Индекс цветопередачи увеличили с Ra90 до Ra95. Это делает освещение лампы еще ближе к естественному освещению.

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