Xiaomi Mi Note 11 может получить флагманский процессор Snapdragon 870

В сети появились данные о новом смартфоне Xiaomi Mi CC10. На глобальном рынке он предположительно будет называться Mi Note 11, и, похоже, получит процессор Snapdragon 870.

Новинка может получить мощную камеру, как это было в предыдущих моделях линейки Note. А вот аккумулятор, по слухам, будет меньше, чем Mi CC9 Pro/Mi Note 10. Эта модель получила батарею на 5260 мА·ч, а вот новой модели приписывают ёмкость всего лишь в 4360 мА·ч.

Другие спецификации не уточняются, также нет никакой информации о сроках выхода. Ожидается, что новинка появится в Китае летом, но это пока лишь предположение.

Что касается выхода Mi Note 11, то эта модель может выйти не раньше осени, однако это тоже лишь версия на данный момент.

The GEEK в Instagram