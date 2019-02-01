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Новости

Xiaomi представила смартфон Poco X3 NFC

Похоже бренд Poco решил без особых остановок штамповать новые смартфоны. Сегодня компания представила Poco X3 NFC. По каким причинам в наименовании появилось слово NFC — известно только Xiaomi.

Смартфон Poco X3 NFC получил чипсет Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти для хранения данных. Дисплей 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

  • Poco X3 Nfc 2

Сзади на корпусе расположена камера на 64 МП Sony IMX682, 13 МП “ширик” и две камеры по 2 Мп. Камера имеет функцию стабилизации и ныне модный ночной режим. Фронтальная камера установлена в самом дисплеи. Сканер отпечаток пальцев расположился на боковой грани в кнопке блокировки.

  • Poco X3 Nfc 1
  • Poco X3 Nfc

Для подзарядки аккумулятора ёмкостью 5160 мАч используется разъёмы USB-C. Также в наличии поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Помимо этого для меломанов установлен стандартный 3,5 мм вход для наушников. Кроме того, в корпусе есть два стереодинамика. Для охлаждения Poco X3 NFC используется медная тепловая трубка и графитовый лист по технологии LiquidCool Technology 1.0 Plus.

Стоимость Poco X3 NFC в версии 6/64 ГБ составляет $230 и $270 за модификацию 6/128 ГБ памяти.

Источник:
Gsmarena
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