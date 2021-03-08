Xiaomi представила почти флагман Mi 10S на базе SoC Snapdragon 870

Компания Xiaomi пополнила флагманскую линейку предыдущего поколения новой моделью — Mi 10S. Его уже показали общественности.

Эта версия получила дизайн, который одновременно напоминает прошлогодний Mi 10 и нынешний Mi 11. У смартфона есть стеклянная задняя крышка и крупный модуль основной камеры с главным сенсором на 108 МП. На выбор предлагается чёрный, белый и голубой варианты.

Внутри установлен процессор Snapdragon 870. Это немного разогнанная версия Snapdragon 865 с повышенной тактовой частотой и 5G. Есть аккумулятор на 5000 мАч и быстрая зарядка на 33 Вт. А ещё новинка получила экран на 120 Гц. Другие спецификации ожидаются 10 марта.

Предполагается, что новинка по цене будет располагаться между Mi 11 и Mi 10T. Точных сроков релиза и цен пока нет.