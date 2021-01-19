Qualcomm представила Snapdragon 870 для бюджетных смартфонов

Компания Qualcomm неожиданно презентовала новый субфлагманский мобильный процессор Snapdragon 870. Он занял место между моделями Snapdragon 865+ и Snapdragon 888. Это версия, предназначенная для так называемых «бюджетных флагманов».

Новинка использует трёхкластерную схему и выполнена по 7-нанометровому техпроцессу. Строго говоря, это разогнанная версия Snapdragon 865+ с рядом оптимизаций. Чипсет использует одно мощное ядро Cortex-A77 с частотой 3,2 ГГц (у Snapdragon 865+ задействовано аналогичное с частотой 3,1 ГГц). Также есть три обычных ядра Cortex-A77 и четыре энергоэффективных Cortex-A55.

Графику обрабатывает ускоритель Adreno 650, который поддерживает технологию Snapdragon Elite Gaming и умеет обновлять драйверы графики отдельно от системы.

При этом есть и компромиссы. Прошлогодний флагман поддерживал сети Wi-Fi 6E, а более новый использует только Wi-Fi 6. Впрочем, учитывая малое распространение нового стандарта, это вряд ли можно счесть серьёзным недостатком.

В остальном системы идентичны — поддерживают дисплеи с разрешением 1440p и частотой до 144 Гц или 4K при 60 Гц. Есть расширенный динамический диапазон HDR10+, а также работа с камерами до 200 МП и съёмка видео до 8K при 30 FPS.

Как ожидается, первые субфлагманы выйдут на рынок уже в этом квартале. Их выпустят OnePlus, Motorola, OPOO, Xiaomi и iQOO.