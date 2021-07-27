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Представлен «неубиваемый» смартфон Nokia XR20 за 45 тыс. рублей

Компания HMD Global работающая под брендом Nokia представила «неубиваемый» смартфон Nokia XR20. Он получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и военную сертификацию MIL-STD810H. Благодаря последней аппарат может выдержать падение с высоты 1.8 метра.

Nokia XR20 обладает 6.67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, IPS-матрицей и покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus. За работу отвечает процессор Snapdragon 480 c 5G-модемом, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Последнюю можно расширить с помощью microSD.

Также в смартфоне есть NFC, стереодинамики, порт USB-C и сканер отпечатков пальцев, который спрятан в кнопке питания.

Ёмкость аккумулятора составляет 4630 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и 15 Вт беспроводным методом.

Стоимость Nokia XR20 в России составляет 44 990 рублей.

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