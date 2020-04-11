Xiaomi Mi Note 10 Lite прошёл сертификацию и готовится к выходу

Еще в конце прошлого года были представлены два производительных смартфона от Xiaomi. Ими стали модели Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, которые получили на тот момент 108-мегапиксельную камеру. Но очень скоро к этим устройствам присоединился еще один девайс из этой серии – Mi Note 10 Lite. На данный момент данная модель уже прошла сертификацию у Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям Таиланда. В базе данных этого агентства модель фигурирует под названием M2002F4LG.

А теперь кратко пробежимся по характеристикам младшей модели из линейки Xiaomi Mi Note 10. Основа работы аппарата – восьмиядерный чипсет Snapdragon 730G, состоящий из ядер Kryo 470, имеющих максимальную тактовую частоту 2,2 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 618. Что касается объемов памяти, то здесь в наличии у пользователя будет 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. Питается девайс от емкого аккумулятора на 5 260 мАч и поддерживает быструю 30-ваттную зарядку. Также имеются сведения о Full HD+ AMOLED с диагональю 6,47 дюймов.

А вот те, кто надеялся и здесь увидеть 108-мегапиксельный сенсор, стоит расстроиться, так как вместо него разработчики установили 64-мегапиксельную камеру. Три других модуля – это сенсоры разрешением 8, 5 и 2 МП. Mi Note 10 Lite, как и все представители Xiaomi, работают на фирменной графической оболочке MIUI 11, основанной на Android 10. Единственное, что пока остается неизвестным, так это стоимость девайса.