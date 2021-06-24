Xiaomi Mi Mix 4 получит процессор Snapdragon 888 Pro и ёмкий аккумулятор

В сети появились свежие данные о неанонсированном флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Как сообщается, новинка может появиться в третьем квартале.

Смартфону приписывают два аккумулятора суммарной ёмкостью в 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 80 Вт.

Обещан также дисплей без вырезов и отверстий под фронтальную камеру. Внутри планируется использовать процессор Qualcomm Snapdragon 888 Pro, а в качестве заявлен Android с фирменной оболочкой MIUI 13.

В числе других особенностей источники называют 108-мегапиксельный основной сенсор и сети 5G.

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