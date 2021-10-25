Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Xiaomi выпустила новую версию смартфона Mix 4 с невидимой камерой

Xiaomi выпустила обновлённую версию Mix 4 Exploration Theme, которая посвящена космической тематике. Это прослеживается в дизайне упаковки — там есть стилизованные планеты и космос.

При этом по характеристикам новинка не отличается от обычной версии. У смартфона изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей (2400 x 1080 пикселей) с 20-мегапиксельной селфи-камерой под дисплеем. Основная камера включает в себя модули на 108, 13 и 8 МП.

Внутри установлен процессор Snapdragon 888 Plus. Из особенностей модели отметим быструю проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 50 Вт. При этом такая версия есть только в Китае.

Источник:
GizChina

Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии