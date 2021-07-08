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Новости

Инсайдер показал реалистичный рендер смартфона Mi Mix 4 с подэкранной камерой

Инсайдер Ice Universe опубликовал неофициальные рендеры пока что не выпущенного смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Судя по всему, это будет экспериментальное устройство.

Новинка, как утверждается, получит фронтальную камеру под экраном, что позволит обойтись без вырезов и «монобровей». Новинке приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 888, двухмодульный аккумулятор с блоками по 2430 мАч и 120-ваттной проводной зарядкой. Мощность беспроводной составит 70 Вт.

Также смартфон получит корпус с защитой IP68. Другие спецификации пока неизвестны, однако очевидно, что новинка будет топовой во всём. Дата выхода и цена Xiaomi Mi Mix 4 неизвестны.

Отметим, что ранее Ice Universe достоверно предсказал появление Xiaomi Mi Mix Alpha с «бесконечным» экраном. Так что можно предположить, что данные верны.

Источник:
Twitter
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