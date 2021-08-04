На видео показали работу подэкранной камеры Xiaomi Mi MIX 4

Компания Xiaomi подтвердила, что 10 августа проведёт в Китае мероприятие, где покажет в том числе флагманский смартфон Mi MIX 4 с безрамочным дисплеем и подэкранной камерой. Этому решению приписывают цельнокерамический корпус и поддержку технологии сверхширокополосной связи (UWB).

Также смартфон получит 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и высокой частотой обновления. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 888+, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопитель на 512 ГБ типа UFS 3.1.

А теперь в сети появилось видео, которое и демонстрирует ту самую подэкранную камеру в действии. Как отмечается, её видно только если экран выключен.

Отметим, что цена новинки пока не сообщается. Однако наверняка она будет высокой. Прдполагается, что она составит порядка 6 тысяч юаней (около 67,8 тысячи рублей). При этом европейская версия наверняка будет ещё дороже.