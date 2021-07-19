Стали известны характеристики Xiaomi Mi Mix 4

В сети опубликовали предполагаемые характеристики флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4, который скоро должен выйти. Ему приписывают топовое железо и камеру под экраном.

Сообщается, что новинка получит гиперболоидный экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1080+. Внутри установят процессор Snapdragon 888+ и память uMCP5. Этот тип памяти объединяет флэш-память NAND, контроллер UFS 3.1 и ОЗУ типа LPDDR5 с низким потреблением энергии.

Помимо этого, новинка будет обладать 120-ваттной проводной зарядкой, беспроводной 70-ваттной (по другим данным — 80-ваттной) и основной камерой с датчиком ISOCELL GN1s на 50 МП.

Другие спецификации пока не сообщаются.