Подтверждены две версии Xiaomi Mi MIX 4

Китайские источники сообщают, что в базе данных регулятора TENAA появились сразу две версии смартфона Xiaomi Mi MIX 4. Это модификации с 8 и 12 оперативной, и 256 ГБ флеш-памяти. При этом версия на 12/512 ГБ не упоминается, однако её тоже стоит ждать на рынке.

Предполагается, что эта модель станет первым смартфоном Xiaomi с подэкранной камерой и гиперболоидным экраном с диагональю 6,67 дюйма. Его разрешение составит 1080+. Смартфон получит процессор Snapdragon 888+ и память uMCP5 от Micron. Этот тип памяти объединяет NAND, контроллер UFS 3.1 и ОЗУ типа LPDDR5.

Помимо этого, Xiaomi Mi MIX 4 приписывается проводная зарядка на 120 Вт, беспроводная на 70-80 Вт, а ещё — камера с основным сенсором на 50 МП ISOCELL GN1s.

Данных о цене и сроках выхода на глобальный рынок пока нет.