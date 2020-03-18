Xiaomi Mi 9 Lite получил Android 10

Неделю назад Xiaomi CC9, который есть в продаже только на китайском рынке, получил ОС Android 10. Его похожая версия Mi 9 Lite, продающаяся в Индии и других странах, тоже получила обновление.

Источники сообщают, что для Mi 9 Lite вышла глобальная официальная Android 10. Обновление под номером V11.0.1.0.QFCMIXM уже получило множество пользователей. Пока к нему относятся настороженно, надеясь, что никаких критических ошибок не обнаружится, как было в случае с Mi A2 Lite. Если такого не случится, обновление будет распространяться и дальше во всех странах, где продается смартфон.

Кроме обновленной ОС прошивка обладает защитником Android, который вышел только в феврале.