Xiaomi Mi 11 получил стабильную MIUI 12.5

Ранее сегодня мы видели, что Xiaomi Mi 10 Ultra опередил флагманский Mi 11 и получил стабильную версию MIUI 12.5, но пока только для китайских пользователей. Теперь обновление пришло для флагманского Xiaomi Mi 11.

В Китае обновление под номером V12.5.1.0.RKBCNXM, исправляет ошибки в системе, а также устанавливает патч безопасности от марта 2021 года. Ожидается, что в ближайшее время апдейт будет доступен по всему миру. После его установки апдейта Xiaomi Mi 11 получит новый графический интерфейс, обновлённые супер обои, улучшенные функции конфиденциальности, а также возможность удалять системные приложения.

При этом Mi 11 будет не единственный аппаратом, который получит последнее обновление. Согласно графику оно придёт на 27 других устройств компании в ближайшее время.