Старые смартфоны Xiaomi получили MIUI 12.5

Китайская компания Xiaomi выпустила обновление MIUI 12.5 для смартфонов Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Учитывая, что эти модели были выпущены около трёх лет назад, приятно видеть такую поддержку со стороны производителя/

DВ компании заявили, что решение о выпуске обновления было принято после того, как разработчики поняли популярность этих моделей.

Как отмечается, сначала обновление появится в Китае, а затем — по всему миру, в том числе в России.

В числе нововведений отметим улучшение работы с оперативной памятью для системы и приложений. Потребление её снижается примерно на 20%. Помимо этого, уменьшается потребление ресурсов фоновыми задачами — примерно на 35%.

В числе других нововведений отметим новые функции и возможности, в том числе суперобои, динамическую подстройку интерфейса, усиление безопасности и конфиденциальности.

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