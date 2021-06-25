MIUI 12.5 вышла для Xiaomi Mi 9T Pro и Mi 9 Pro 5G

Компания Xiaomi выпустила релизную версию оболочки MIUI 12.5 для смартфонов Xiaomi Mi 9T Pro и Mi 9 Pro 5G. Эта версия доступна для глобальных моделей смартфонов и основана на Android 11.

Версия для Xiaomi Mi 9T Pro имеет номер V12.5.1.0.RFKMIXM. Вариант для Xiaomi Mi 9 Pro 5G — V12.5.1.0.RFXCNXM.

Обозреватели полагают, что новинка не уступает по плавности работы iOS. Также в ней есть новые суперобои, динамический дизайн, новая система вибрации, настройки безопасности и конфиденциальности.

Напомним, что ранее именно из-за MIUI 12.5 у некоторых смартфонов начались проблемы.

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