Redmi Note 7 начал получать MIUI 12.5, но в Китае

В Китае вышла стабильная бета-версия прошивки MIUI 12.5 для довольно старого смартфона. Речь идёт о популярной модели Redmi Note 7, которая получила камеру на 48 МП и неплохое железо.

Как отмечается, прошивка распространяется только в КНР и «партиями» — то есть, не сразу всем пользователям, а лишь части из них. Однако массовое развёртывание — это лишь вопрос ближайшего времени. Позднее она появится и во всём мире.

Новая версия имеет номер V12.5.3.0.QFGCNXM. Изменения же включают улучшенную анимацию, изменения интерфейса, новые живые обои, больше системных звуков природы, несколько обновлённых приложений, повышение конфиденциальности и так далее.

Сам смартфон вышел на рынок в 2019 году. Тогда у него была ОС Android 9.0 Pie и оболочка MIUI 10. После этого он получил MIUI 11 и MIUI 12 на основе Android 10. Версии на Android 11 у него, похоже, не будет.