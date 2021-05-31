Xiaomi показала сверхбыструю зарядку

Только вчера представители Xiaomi рассказали о своей технологии быстрой зарядки HyperCharge, а уже сегодня они показали ее в действии. Сразу скажем, что цифры представленные при анонсе совпадают с техническими показателями при тестировании зарядного устройства. Напомним, что с момента появления информации в сети о зарядке, ее суммарная мощность оценивалась в 200 Вт.

После тестирования оказалось, что 200 Вт — это только проводная зарядка. Мощность же зарядки без проводов составляет 120 Вт, что в сумме дает 320 Вт и это без обратной зарядки. Все это выводит Xiaomi и ее мобильные устройства на новый уровень зарядки.

Кстати, уже есть смартфон, который поддерживает HyperCharge — это модель Mi 11 Pro (правда, она экспериментальная). При зарядке этого устройства с помощью 200-ваттного зарядного устройства экспериментально было выяснено, что этот аппарат с аккумулятором емкостью 4 000 мАч, полностью заряжается за 8 минут! Без проводов чуть дольше, но все равно впечатляет, ведь время зарядки — всего 15 минут. Насчет реализации этой технологии зарядки в серийных устройствах информации нет. Ожидать ее внедрения в этом году вряд ли стоит.

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