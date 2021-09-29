Xiaomi готовит ещё один субфлагман под названием Psyche

В перечне субфлагманов Xiaomi ожидается пополнение. Только-только производитель выпустил первый смартфон линейки Xiaomi Civi, как появились подробности ещё об одной модели.

По данным инсайдера под ником Digital Chat Station, смартфон Xiaomi 2112123AC с кодовым названием Psyche уже прошёл сертификацию. Судя по имеющейся информации, новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 870, экран будет «высокочастотным», а также смартфон будет оснащён системой быстрой зарядки батарей и камерой с сенсором высокого разрешения.

Судя по всему, это будет аналог Mi 10S, как по характеристикам, так и по цене. Однако наверняка в нём будет какое-то отличие, поскольку иначе смартфоны попросту окажутся клонами.

Ожидается, что новинка появится в этом году.