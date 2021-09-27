Представлен тонкий смартфон Xiaomi Civi с 12 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi представила новый смартфон Civi, который получил неплохие характеристики и тонкий корпус. Презентация прошла в Китае.

Толщина корпуса нового смартфона составляет 6,98 мм. Экран — с диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2400×1080 пикселей. Яркость составляет 950 нит, частота обновления — 120 Гц. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а также 10-битная глубина цвета.

Внутри установлен процессор Snapdragon 778G с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера получила модули на 64, 8 и 2 МП. Фронтальная — 32 МП. Смартфон оснастили парой динамиков аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт, модулем NFC для бесконтактных платежей и инфракрасным портом.

В качестве ОС предлагается Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5. цена базовой версии составляет 400 долларов (порядка 29 тысяч рублей), топовая же оценивается в 500 долларов (36,5 тысяч рублей).