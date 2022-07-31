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Новости

Xiaomi выпустила рюкзак со встроенным вентилятором

Xiaomi выпустила рюкзак со встроенным вентилятором. Новинка вышла под дочерним брендом Korin и называется Korin Zero.

Встроенная система охлаждения создана, чтобы освежать ноутбук и спину пользователя. Еще его можно использовать как подставку под ноутбук, он также будет обдуваться. Вентилятор вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту.

Сам рюкзак выполнен из водостойких материалов, он представлен только в сером цвете и весит более 1,5 кг. В нем есть внешний порт USB для зарядки мобильных устройств и специальные ремешки с карабинами, к которым можно будет пристегнуть чемодан.

Сообщается, что в охлаждающий рюкзак поместится довольно много устройств и вещей: ноутбук, смартфон, клавиатура, мышь, кошелек, наушники и даже зонт.

Новинку уже можно заказать на площадке Xiaomi YouPin за 499 юаней ~ $75. Позже рюкзак должен появиться на AliExpress.

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Источник:
Xiaomiyoupin

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