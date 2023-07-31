Xiaomi анонсировала ультрадоступный 3D-принтер для новичков

Компания Xiaomi под брендом Mijia анонсировала ультрадоступный 3D-принтер с поддержкой настроек моделирования, которые можно редактировать при помощи искусственного интеллекта, что сильно поможет новичкам.

Устройство получило однолинейную направляющею по оси Z и быстрый мотор собственной разработки. В комплект программного обеспечения входит библиотека 3D-моделей, но можно загружать и свои проекты для редактирования при помощи ИИ и последующей печати. Заявлена поддержка фотомоделирования лица, но подробности не приводятся. Размеры устройства составляют 265х265х417 мм при массе 8,5 кг.

3D-принтер Xiaomi Mijia уже доступен для предзаказа на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin по цене 1699 юаней, стоимость в обычных магазинах составит 1999 юаней (25 700 ₽).

Больше подробностей об устройстве, Xiaomi раскроет 2 августа.