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Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 4 Pro в стиле Гарри Поттера

Официальная презентация новинки состоится уже завтра.

Xiaomi продолжает баловать фанатов лимитированными версиями смартфонов. Уже 24 апреля выйдет Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition, выполненный в стиле легендарной франшизы.

На официальном тизере показали заднюю крышку смартфона, которая визуально разделена на две части. В верхней находятся силуэты Гарри Поттера, Рон Уизли и Гермионы Грейнджер, а в нижней — Гарри Поттера и Волан-де-Морта.

Скорее всего, спецверсия Redmi Turbo 4 Pro получит стилизованную упаковку и аксессуары, включая тематические чехол и зарядное устройство. Однако о них пока ничего не известно.

Год назад Xiaomi выпустила лимитированную версию смартфона Redmi Turbo 3 и планшета Redmi Pad Pro в стиле Гарри Поттера.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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