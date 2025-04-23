Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 4 Pro в стиле Гарри Поттера

Xiaomi продолжает баловать фанатов лимитированными версиями смартфонов. Уже 24 апреля выйдет Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition, выполненный в стиле легендарной франшизы.

На официальном тизере показали заднюю крышку смартфона, которая визуально разделена на две части. В верхней находятся силуэты Гарри Поттера, Рон Уизли и Гермионы Грейнджер, а в нижней — Гарри Поттера и Волан-де-Морта.

Скорее всего, спецверсия Redmi Turbo 4 Pro получит стилизованную упаковку и аксессуары, включая тематические чехол и зарядное устройство. Однако о них пока ничего не известно.

Год назад Xiaomi выпустила лимитированную версию смартфона Redmi Turbo 3 и планшета Redmi Pad Pro в стиле Гарри Поттера.