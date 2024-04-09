Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro в стиле Гарри Поттера

Компания Xiaomi анонсировала специальные версии смартфона Redmi Turbo 3 и планшета Redmi Pad Pro в стиле Гарри Поттера.

Изображения, опубликованные компанией, демонстрируют дизайн упаковки, самого Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition и аксессуаров, которые идут в комплекте. Все выполнено в стилистике Гарри Поттера, включая тематические чехол и зарядное устройство.

Цена и характеристики спецверсии Redmi Turbo 3 пока не раскрываются. При этом базовая версия смартфона получит процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 1 ТБ.

Что касается планшета Redmi Pad Pro Harry Potter Edition, то он получит 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2.5К, аккумулятор на 10000 мАч и 4-нанометровый процессор.

Официальная презентация новинок состоится 10 апреля. Напомним, год назад Xiaomi представила Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Special Edition.