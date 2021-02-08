Xiaomi анонсировала MIUI 12.5

Xiaomi объявила о скором выходе крупного обновления MIUI 12.5. Пока оно находится в бете и доступно только для китайских пользователей.

Главным нововведение в MIUI 12.5 стала возможность удаления встроенных приложений. Половину приложений можно скрыть или отключить, чтобы лишний раз не отвлекать внимание пользователя. Нельзя будет удалить только базовые: телефон, сообщения, безопасность, часы, камера и настройки.

Также по словам Xiaomi, работа оболочки была оптимизирована, благодаря этому удалось снизить общую нагрузку на процессор и уменьшить энергопотребление.

Первыми обновиться до MIUI 12.5 смогут следующие смартфоны:

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 11

Позже обновятся остальные устройства:

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Со временем список может измениться. Выход глобальной версии MIUI 12.5 ожидается во втором квартале 2021 года.