Xiaomi анонсировала MIUI 12.5

Xiaomi объявила о скором выходе крупного обновления MIUI 12.5. Пока оно находится в бете и доступно только для китайских пользователей.
Главным нововведение в MIUI 12.5 стала возможность удаления встроенных приложений. Половину приложений можно скрыть или отключить, чтобы лишний раз не отвлекать внимание пользователя. Нельзя будет удалить только базовые: телефон, сообщения, безопасность, часы, камера и настройки.
Также по словам Xiaomi, работа оболочки была оптимизирована, благодаря этому удалось снизить общую нагрузку на процессор и уменьшить энергопотребление.
Первыми обновиться до MIUI 12.5 смогут следующие смартфоны:
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 11
Позже обновятся остальные устройства:
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9
Со временем список может измениться. Выход глобальной версии MIUI 12.5 ожидается во втором квартале 2021 года.
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