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Nothing напряглась: «прозрачный» Realme Neo 7 Turbo показали на видео и постерах

Новинку представят уже на следующей неделе.

Компания Realme официально раскрыла внешний вид нового смартфона Neo 7 Turbo. Одной из ключевых фишек устройства в цвете «Transparent Gray» стала прозрачная задняя панель, выполненная в лучших традициях Nothing.

Под прозрачной крышкой изображены элементы, имитирующие реальное расположение компонентов — динамиков, модуля NFC, аккумулятора и SIM-лотка.

Презентация Realme Neo 7 Turbo состоится 29 мая.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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