Nothing напряглась: «прозрачный» Realme Neo 7 Turbo показали на видео и постерах

Компания Realme официально раскрыла внешний вид нового смартфона Neo 7 Turbo. Одной из ключевых фишек устройства в цвете «Transparent Gray» стала прозрачная задняя панель, выполненная в лучших традициях Nothing.
Под прозрачной крышкой изображены элементы, имитирующие реальное расположение компонентов — динамиков, модуля NFC, аккумулятора и SIM-лотка.
Презентация Realme Neo 7 Turbo состоится 29 мая.
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