Xiaomi 14 Ultra получит главную фишку iPhone 15 Pro

В конце февраля ожидается анонс флагманского Xiaomi 14 Ultra, который, вероятно, получит главную фишку iPhone 15 Pro. Речь идет о специальной версии смартфона из титана.

Базовый Xiaomi 14 Ultra предложит обычные алюминиевые рамки, тем самым сохранив конкурентоспособные цены. Но для любителей чего-то необычного компания подготовит специальную версию. По сути, такое решение повторяет стратегию Xiaomi 14 Pro, который, по слухам, останется эксклюзивом для Китая.

Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition получит огромное хранилище – до 1 ТБ. Обычный Xiaomi 14 Ultra представят в трех вариантах: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Официальный анонс смартфона ожидается на выставке MWC 2024 в Барселоне, которая состоится 25 февраля. По слухам, в тот же день состоится глобальный дебют Xiaomi 14.

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition

Смотрите это видео на YouTube Так выглядит Xiaomi 14 Pro Titanium Edition