Oppo Find X3 Pro — новые подробности о смартфоне

Все ближе время презентации новых устройств от Oppo, а поэтому мы становимся свидетелями все новых утечек. Так, девайс Oppo Find X3 Pro появился в двух сертификационных ведомствах и с них уже удалось узнать некоторые нюансы. Так, есть вероятность, что рассматриваемый смартфон появится в марте одновременно с другими устройствами компании – Find X3 Neo и Find X3 Lite.

Так, на ресурсе IMDA была замечена модель с кодовым названием Oppo CPH2173. Скорее всего, это и есть Find X3 Pro. А если это так, то данная модель получит модули LTE, 5G, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. На другом ресурсе — HTML5 выяснилось, что смартфон работает на предустановленной версии Android 11.

А вот для поклонников качественных снимков есть плохая новость. По всей видимости, мы не увидим у этой модели пятикратного зума, наличие которого предполагали ранее. Скорее всего, речь идет о двух- или трех-кратном увеличении. Но опять же, информация не официальная и будем надеяться, что к запуску узнаем настоящие подробности.