Серия Xiaomi 14 получит измененный дизайн и защиту от падений

Популярный инсайдер Digital Chat Station поделился слухами о следующем поколении Xiaomi 14.

Сообщается, что вся серия Xiaomi 14 получит обновленный дизайн и усиленную защиту от падений. Для последнего могут использовать специальное стекло, такое как Kunlun Glass у Huawei. На ультразвуковой сканер отпечатка пальца рассчитывать не стоит, его в этой линейке не реализуют.

Также упоминается, что хотя бы одна версия Xiaomi 14 Pro будет иметь заднюю панель из матого белого стекла. Модели со спинками из эко-кожи также будут.

Представить Xiaomi 14 и 14 Pro должны осенью, предположительно, в октябре.