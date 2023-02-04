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Xiaomi 13 Ultra получит камеру с переменной диафрагмой

Xiaomi попробует внедрить первый в мире объектив с переменной диафрагмой во флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station со ссылкой на собственный источник.

Ожидается, что основной датчик в модуле камеры будет Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм, а фронтальная камера — 32-мегапиксельный сенсор и широкоугольный объектив.

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал о точных характеристиках и датах выхода моделей Redmi K50 и Xiaomi 12.

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Источник:
notebookcheck

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