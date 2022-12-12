Xiaomi 13 Pro получил комплектный зарядный блок на 120 Вт

В сети появились новые фотографии Xiaomi 13 Pro, которые демонстрируют комплект поставки. Как оказалось, китайская компания не пошла на поводу у модного тренда и положила в коробку зарядное устройство на 120 Вт.

Фотографии с этим опубликовали китайские СМИ, а ранее пользователи обратили внимание, что коробки со смартфонами не стали тоньше.

Из других особенностей отметим заднюю часть смартфона из называемой нанокожи. Этот материал, как утверждается, тяжело запачкать и легко очистить. Смартфон оснащён 6,73-дюймовым экраном, его разрешение составляет 2K, частота — 120 Гц, а максимальная яркость —1900 кд/м2.

В Xiaomi 13 Pro установлен 1-дюймовый сенсор Sony IMX989, такой же используется в Xiaom 12S Ultra. Ёмкость аккумулятора — 4820 мА·ч. Поддерживается 120-ваттная проводная зарядка, 50-ваттная беспроводная и 10-ваттная обратная.

Xiaomi 13 и 13 Pro представили вчера, почитать об анонсе можно тут.

Правда, пока неясно, будет ли блок зарядки и в глобальной версии смартфона.