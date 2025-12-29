«Вкусно — и точка» анонсировала новую коллекцию Ам Нямов и Ам Няши

«Вкусно — и точка» анонсировала новую серию игрушек в «Кидз Комбо», посвящённую персонажам популярной франшизы Cut the Rope. В неё впервые войдёт Ам Няша.

Новая коллекция будет состоять из семи фигурок с эксклюзивными головными уборами, которые совместимы с игрушками из предыдущих коллекций. Ам Няша появится в образе Красной Шапочки, Снегурочки и меняющей цвет от тепла Златовласки. Ам Ням перевоплотится в богатыря, викинга, волшебника и ниндзя.

«Кидз Комбо» с новыми фигурками поступит в продажу с 6 января. Кроме того, «Вкусно — и точка» выпустит лимитированную линейку шопперов.