Xiaomi 13 Pro показали на официальном тизере

Вчера Xiaomi назвала дату презентации серии Xiaomi 13, поэтому теперь стоит ждать большое количество утечек и тизеров.

Например, сейчас Xiaomi 13 Pro показали на официальном постере, это его первое появление, до этого устройство показывали только на рендерах.

Xiaomi 13 Pro представлен в зеленом цвете, с массивным квадратным блоком тройной камеры. Также видна гравировка фокусных расстояний (14-75 мм), которая подтверждает наличие 3-кратного телефото-объектива.

Анонс Xiaomi 13 и 13 Pro состоится 1 декабря. Вчера компания начала выкладывать официальные тизеры, а инсайдер назвал характеристики устройств, их можно посмотреть здесь.