Раскрыта дата анонса и характеристики Xiaomi 13 и 13 Pro

Xiaomi сегодня официально анонсировала дату выхода Xiaomi 13 и 13 Pro. Мероприятие состоится уже 1 декабря. Компания уже начала публиковать тизеры, которые раскрыли кастомные OLED-панели премиум класса и крайне тонкие рамки — всего 1,6 мм.

Следом за официальной информацией, инсайдеры опубликовали подробные характеристики смартфонов. Сообщается, что оба устройства получат новый Snapdragon 8 Gen 2 и память типа PDDR5x и UFS 4.0.

У базового Xiaomi 13 будет два стекла Gorilla Glass Victus с металлической рамкой, Pro-версию наделят панелью из керамики. Основная камера Xiaomi 13 похвастается следующими датчиками: 50-мегапиксельный Sony IMX808, 50-мегапиксельный широкоугольный Samsung JN1 и 13-мегапиксельный телефото с 2-кратным зумом. У Pro главным датчиком послужит Sony IMX989, а у телефото будет 3-кратный зум. Оба устройства получат фирменный чип для обработки изображений Surge C2.

Емкость аккумуляторов будет одинакова, по 4600 мАч. Только Xiaomi 13 получит 67-ваттную проводную зарядку, а 13 Pro — 120-ваттную. Беспроводные зарядки будут по 50 Вт.

Помимо всего этого, Xiaomi 13 и 13 Pro приписывают защиту от воды по стандарту IP68, стереодинамики Harman/Kardon, линейный вибромотор, NFC и подэкранный оптический сканер. Поставляться смартфоны будут с Android 13 и MIUI 14.

Стоимость в зависимости от версии ожидается следующая:

Xiaomi 13 8/128 Гб — $557;

Xiaomi 13 8/256 Гб — $613;

Xiaomi 13 12/512 ГБ — $738;

Xiaomi 13 Pro 8/256 Гб — $695;

Xiaomi 13 Pro 12/256 Гб — $765;

Xiaomi 13 Pro 12/512 Гб — $835.

Ждем анонс.