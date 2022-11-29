Xiaomi 13 обещает большую автономность, чем у iPhone 14 Pro Max

Вчера Xiaomi назвала дату презентации серии Xiaomi 13. Теперь компания начала активно тизерить свои грядущие флагманы.

Сейчас глава Xiaomi Лэй Цзюнь сравнил автономность Xiaomi 13 и iPhone 14 Pro Max. Он опубликовал изображение в китайской соцсети Weibo.

Сообщается, что Xiaomi 13 будет работать на одном заряде почти полтора суток. Судя по табличке iPhone 14 Pro Max работает немного меньше. Тем не менее пока это просто картинка, которой хвастается Xiaomi. Тестов и реальных результатов автономности Xiaomi 13 и 13 Pro нет.

Также сегодня Xiaomi сообщила, что новинки по производительности не будут уступать игровым смартфонам и подтвердила процессор Snapdragon 8 Gen 2, оперативную LPDDR5X память и встроенную UFS 4.0.

Флагманы Xiaomi должны представить 1 декабря. Сегодня Xiaomi 13 Pro показали на официальном тизере, посмотреть можно здесь.