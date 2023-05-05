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Базовый Xiaomi 13 также получил яркие расцветки Leica

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Вадим Майков сегодня в 21:41

Компания Xiaomi выпустила новую лимитированную серию смартфонов Xiaomi 13 Ultra в ярких расцветках Leica. Но это не все новости — оказалось, что такие же цветовые решения получил и базовый Xiaomi 13, который уже имел пять вариантов цвета.

Xiaomi 13 Leica Color
Xiaomi 13 Leica Color
Xiaomi 13 Leica Color
Xiaomi 13 Leica Color
Xiaomi 13 Leica Color
Xiaomi 13 Leica Color

Ограниченная серия доступна только на китайском рынке, свободные продажи начнутся 6 мая, но уже доступен предзаказ. Максимальная конфигурация памяти составляет 12/512 ГБ, а цена остается обычной — 4999 юаней.

Xiaomi 13 Leica Color
Xiaomi 13 Leica Color
Xiaomi 13 Leica Color

Однако инсайдер Digital Chat Station предупредил, что партия цветных смартфонов ограничена, но Xiaomi пока не делает никаких заявлений на этот счет.

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Источник:
Weibo

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