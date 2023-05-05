Базовый Xiaomi 13 также получил яркие расцветки Leica

Компания Xiaomi выпустила новую лимитированную серию смартфонов Xiaomi 13 Ultra в ярких расцветках Leica. Но это не все новости — оказалось, что такие же цветовые решения получил и базовый Xiaomi 13, который уже имел пять вариантов цвета.

Ограниченная серия доступна только на китайском рынке, свободные продажи начнутся 6 мая, но уже доступен предзаказ. Максимальная конфигурация памяти составляет 12/512 ГБ, а цена остается обычной — 4999 юаней.

Однако инсайдер Digital Chat Station предупредил, что партия цветных смартфонов ограничена, но Xiaomi пока не делает никаких заявлений на этот счет.