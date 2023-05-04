Xiaomi выпустила лимитированные версии 13 Ultra в ярких цветах

Xiaomi готовится представить новую версию своего флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra в ярких цветах. Официальный запуск продаж запланирован на 6 мая, однако известный инсайдер Ice Universe уже опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo фотографии новых устройств.

Напомним, что Xiaomi ранее заявила о скором появлении новых цветовых вариантов — синем, желтом и оранжевом — в дополнение к уже имеющимся черному, белому и зеленому. Новые версии смартфона получат только 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти, но не будут иметь других отличий от ранее выпущенной модели.

Несколько дней назад основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, а также президент компании Лу Вейбинг обратились к поклонникам, чтобы спросить, какие цвета Xiaomi 13 им нравятся больше всего.

На данный момент Xiaomi 13 Ultra доступен только в Китае, однако компания заявила, что планирует выпустить его на мировом рынке.