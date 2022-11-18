Xiaomi 13 и 13 Pro выйдут под другими названиями

Популярный инсайдер EqualLeaks опубликовал фото с коробками Xiaomi 14. Утверждается, что пользователи ошибались насчет выхода Xiaomi 13 и 13 Pro. Точнее, его нейминга.

Точной причины почему Xiaomi решила пропустить серию 13 и выпустить сразу 14 не называется. Однако, есть два предположения. Либо производитель суеверно обошел «чертову дюжину», либо хотел догнать по цифрам Apple и ее iPhone 14.

Помимо фото коробок, опубликовали еще и скриншот характеристик смартфона. Там он фигурирует как Xiaomi 14, у него 12 Гб оперативной памяти, а также Android 13 и MIUI 14.

Представить Xiaomi 14 и 14 Pro должны в декабре.