Xiaomi показала пауэрбанк на 10 000 мА·ч с допуском для перевозки в самолёте

Xiaomi представила новый внешний аккумулятор с магнитным креплением. Устройство уже доступно на краудфандинговой платформе в Китае по цене 349 юаней.

Пауэрбанк получил ёмкость 10 000 мА·ч и корпус толщиной 13,2 мм. Xiaomi использует батарейную технологию Jinshajiang, которая позволяет сделать устройство тоньше без снижения энергоёмкости.

Магнитное крепление совместимо как с Android-смартфонами, так и с iPhone. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт.

Устройство прошло сертификацию 3C и соответствует новым требованиям безопасности. Его разрешено перевозить в самолётах.