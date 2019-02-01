Xbox Series X выйдет в ноябре, а Halo Infinite — в 2021 году

Компания Microsoft сообщила, что консоль нового поколения Xbox Series X выйдет в продажу уже в ноябре. При этом одновременно стало известно, что шутер от первого лица Halo Infinite перенесли на 2021 год, причём без точной даты релиза.

В 343 Industries заявили, что это решение было принято по ряду причин. В студии отметили, что хотят выпустить лучшую игру, потому и перенесли выход. К слову, то же самое сделали создатели Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, и примерно по тем же мотивам.

В студии 343 пока не готовы назвать даже примерной даты релиза Halo. Таким образом, игра может выйти как в начале, так и в конце будущего года. Также представитель студии отметил, что в процессе разработки команда не раз столкнулась с проблемами, которые пыталась решить различными способами. Это касалось, в частности, графической составляющей.

Отметим, что Halo Infinite должна выйти на Xbox Series X, Xbox One и РС.