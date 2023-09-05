Поступил в продажу комплект накладок Starfield для консоли Xbox Series X

В честь выхода игры Starfield от студии Bethesda, Microsoft представила декоративные накладки для кастомизации дизайна консоли Xbox Series X под грядущую Action-RPG с открытым миром.

На выбор пользователю доступны три варианта накладок, из которых: первый выполнен в дизайне игры Starfield и сочетается с недавно представленным контроллером и наушниками в аналогичном стиле. Два других, это камуфляжные расцветки — Arctic Camo и Mineral Camo.

По словам компании, декоративные накладки для Xbox Series X не перекрывают вентиляционные отверстия консоли и крепятся с помощью липучки без необходимости использования специальных инструментов для установки. Кроме этого, панели изготовлены из силикона и тканевого материала, который мягкий на ощупь и препятствует скольжению.

В США накладка для Xbox Series X в дизайне Starfield доступна для предзаказа с сегодняшнего дня по цене 49,99 долларов (4 850 ₽), но первым покупателям отправлять заказы начнут только 18 октября. Варианты в камуфляжных расцветках будут доставлять чуть позже — с 10 ноября, цена для предзаказа в Microsoft Store составляет 44,99 долларов (4 350 ₽).

Напомним, на днях Microsoft представила консоль Xbox Series S в цвете Carbon Black, которую уже показали на «живых» фотографиях.