Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 отложили до 2021 года

Разработчики из Hardsuit Labs и издатели из Paradox Interactive сообщили ещё об одном переносе релиза RPG Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. На сей раз говорится о сдвиге на 2021 год, но точной даты пока нет.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Изначально игру планировали выпустить в марте 2020 года, но затем релиз перенесли на конец года. Теперь же — новый сдвиг. В качестве причины разработчики называют желание «выпустить самую лучшую игру» и «показать достойное продолжение первой части».

Если говорить проще, то команде просто не хватило времени, чтобы реализовать всё задуманное. Ведь на данный момент игра ещё довольно «сырая».

Отметим, что над игрой трудился сценарист Крис Авеллон, однако, по словам разработчиков, от его поспешили избавиться после того, как его обвинили в домогательствах.

Сиквел создают для платформ PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и РС. Возможно, именно поддержка новых консолей и вынудила снова перенести сроки релиза. В любом случае пока что остаётся ждать, ведь разработчики обещают делиться последними новостями.