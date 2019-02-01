Halo Infinite, Avowed, Fable и другие — что показали на презентации Microsoft

Microsoft провела презентацию игр для своей консоли Xbox Series X. И так было действительно много отличных анонсов. Но давайте по порядку.

В начале шоу представили целых 9 минут игрового процесса Halo Infinite. Там продемонстрировали создание костюма Мастера Чифа, а также подтвердили ряд фактов.

В игре будет открытый мир, а геймплей станет отчасти вертикальным — за счёт крюка-кошки. Заявлено, что новая игра будет масштабнее, чем Halo 4 и Halo 5: Guardian вместе.

Ещё одним сюрпризом стала презентация дебютного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра выйдет на Xbox Series X и РС, а позднее и на PlayStation 5. Помимо этого, проект будет добавлен в Xbox Game Pass на релизе. В игре обещан открытый мир, разветвлённый сюжет с несколькими концовками и живая Зона. Она будет меняться даже без участия игроков.

А ещё компания показала тизер-трейлер новой части Fable. И хотя сюжет пока не раскрывается, но, похоже, это будет достойное продолжение серии. Так что слухи оказались верны.

Помимо этого, представили новую часть Forza Motorsport (выйдет только на PC и Xbox Series X), третью часть State of Decay 3 (только Xbox Series X) и другие проекты.

Из интересных отметим The Medium о девушке, способной перемещаться между двумя мирами, Avowed от Obsidian — ролевого экшена от первого лица в духе «Скайрима», а также мультяшной адвенчуры Everwild от Rare.

А ниже можно посмотреть всю запись трансляции на русском, чтобы точно ничего не пропустить.