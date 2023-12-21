PlayStation 5 опередила Xbox Series X|S по продажам в 2023 году

Компания Ampere опубликовала отчет о продажах консолей, подчеркнув значительный рост PlayStation 5 и падение Xbox Series X|S в 2023 году.

Согласно данным, продажи PlayStation 5 в 2023 году, возросли до 22,5 миллиона единиц, увеличившись на 65% по сравнению с предыдущим годом. При этом консоль Sony опережает продажи Xbox Series X|S в три раза, последние достигли лишь 7,6 миллиона единиц, отметив снижение на 15%.

Nintendo Switch, несмотря на скорый юбилей в семь лет, зафиксировала продажи на уровне 16,4 миллиона единиц, что на 18% меньше, чем в предыдущем году. Эксперты предполагают, что Nintendo планирует выпустить следующее поколение консоли в 2024 году.

В декабре 2023 года Sony официально заявила о продажах более 50 миллионов экземпляров PlayStation 5, обогнав продажи SNES, которые составили 49,1 миллиона единиц. С другой стороны, в июне 2023 года продажи Xbox Series X|S превысили отметку в 21 миллион штук.