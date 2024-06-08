Valorant выйдет на PS5 и Xbox Series X|S в 2024 году

В 2024 году игра Valorant выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Об этом объявила Riot Games во время мероприятия Summer Game Fest 2024.

Хотя точная дата релиза еще не объявлена, Riot подтвердила, что 14 июня начнется бесплатное ограниченное бета-тестирование. Зарегистрироваться на него можно на официальном сайте. В отправленном на электронную почту приглашении также будет личная ссылка, позволяющая позвать пять друзей присоединиться к бета-тестированию.

Важно, что консольщики будут играть только друг с другом и не смогут присоединяться к игрокам на ПК. По словам представителей Riot Games, это лучший способ обеспечить справедливый игровой процесс.

Разработчики подтвердили, что в Valorant будет кросс-прогрессия. Это означает, что у игроков будет единый аккаунт как для консоли, так и для ПК. Весь прогресс, достигнутый на любой платформе, будет доступен на обеих, в том числе скины для оружия, талисманы, баннеры и т.д.